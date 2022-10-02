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Zonguldak'ta duvara çarpıp evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

02.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta duvara çarpıp evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak'ta tünel girişindeki duvara çarptıktan sonra evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Muhammet Çakmakçı (36) idaresindeki 67 EC 545 plakalı kiralık otomobil, tünel girişinde bulunan duvara çarptıktan sonra yandaki müstakil evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çakmakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçtan çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Çakmakçı'nın cenazesi, incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müstakil evin sahibi Yaşar Bayraktar, gazetecilere, "Şoför hakimiyetini sağlayamadı, kuma takıldı. Frenden de ayağını çekmedi. Duvara çarptı. Bu evde de ben kalıyorum. Karşı karşıya kaldık. Şoförün de yapacak hiçbir şeyi yoktu." diye konuştu.

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