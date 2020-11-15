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Zonguldak'ta evde çıkan yangında ölen çocuğun cenazesi defnedildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta evde çıkan yangında ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta evde çıkan yangında ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Ontemmuz Mahallesi'nde dün evde çıkan yangın sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Esila Şimşek'in (2) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Uluköy'deki evine getirilerek helallik alındı.

Çocuğun cenazesi, daha sonra köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Ontemmuz Mahallesi'nde dün bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Döndü Şimşek (22) ile çocukları Esila (2) ve Egemen Şimşek (1) yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esila Şimşek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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