YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

08.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yatalak olduğu belirtilen Altın Ç'nin (82) Kepez Mahallesi Halil Ağa Sokak'ta yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince sedyeyle camdan çıkarılarak ambulansa alındı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Altın Ç, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde büyük çaplı hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi:Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi:
Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:12
Sabah
05:12
Öğle
12:57
İkindi
16:57
Akşam
20:31
Yatsı
22:22
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.