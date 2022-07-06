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Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi

06.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili yaşlı adamın torunu gözaltına alındı

Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı adam defnedildi.

Temenler köyünde dün kendisinden haber alınamayan ve evinde ölü bulunan Ali Genç'in cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak köy camisine getirildi.

Burada Genç için dua edildi, helallik alındı.

Daha sonra Genç'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili yaşlı adamın torunu E.P. (21) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Temenler köyü muhtarı Olcay Arslan, gazetecilere, köylerinde tatsız ve üzücü bir olay olduğunu anlatarak, "Rahmetli Ali amca yatsı namazından çıkıp evine gittiği esnada kafasına darbe alarak öldürülmüş şekilde bulundu. Kendisi yalnız yaşıyordu." dedi.

Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilmişti.

Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi

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