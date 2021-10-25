Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ö.T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz