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Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

25.10.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ö.T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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