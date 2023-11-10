Zonguldak’ta hayat 2 dakika durdu

Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Törende Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve çeşitli partili ve derneklerin çelenkleri Atatürk Heykeli’nin önüne konuldu.

Ardından saat: 09:05’de ise protokol üyeleri ve vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

