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Zonguldak’ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

03.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta biri otomobil iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 DZ 507 plakalı hafif ticari araç ile 67 ZG 084 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan şahısların durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis kazaya ilgili soruşturma başlattı

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