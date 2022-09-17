Zonguldak'ta iki kişiyi öldüren sanık 40 yıl hapisle cezalandırıldı

Zonguldak'ta iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ferdi Gebedek ve Sercan Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Duruşmada pişman olduğunu belirten sanık Ali Kılıç'ın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, takdiri indirim uygulayarak cezayı toplam 40 yıla çevirdi.

Heyet, sanığın eşine karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Birlik Mahallesi'nde 25 Mayıs 2021'de bir otomobile ateş açılması sonucu ağır yaralanan Ferdi Gebedek (36) ve Sercan Kılıç (36) hayatını kaybetmişti.

Sercan Kılıç ile kuzen olan Ali Kılıç'ın, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşine de ateş açtığı ancak kurşunların isabet etmediği öğrenilmişti.

