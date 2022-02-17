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Zonguldak'ta iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

17.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) yük taşıma amaçlı kullanılan trenin çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

ERDEMİR Enerji Üretim Direktörlüğünde çalışan işçi Doğukan Akyiğit'e (22), yük taşıma için kullanılan tren çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akyiğit'in cenazesi, incelemenin ardından kuruma ait ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi, Akyiğit için başsağlığı mesajı yayımladı.

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