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Zonguldak'ta karantinadayken alışveriş yapıp bahis oynayan kişiye ceza verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta karantinadayken alışveriş yapıp bahis oynayan kişiye ceza verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinadayken markete ve bahis bayisine gittiği belirlenen kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, "Mahalle Denetim Ekipleri"nce evlerinde karantina altında bulunanların izolasyon kurallarına uyup uymadığının denetlendiği sırada gözetim altında bulunan Y.T'nin evinde olmadığı belirlendi.

Yakınlarının ekiplere Y.T'nin ekmek almaya gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.T'nin bir markette alışveriş yaptıktan sonra bahis oynadığını belirledi. Polis ekipleri, Y.T'yi bahis bayisinde yakaladı.

Y.T. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 3 bin 180 lira para cezası uygulanmasının yanı sıra adli işlem başlatıldı.

- "Ekiplerimiz karantinadaki kişileri evlerinde ziyaret ediyor"

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, gazetecilere, ilçede oluşturulan mahalle denetim ekiplerinin, Kovid-19 tanısıyla evlerinde karantinada veya izolasyonda olanları ani şekilde evlerinde ziyaret ettiğini söyledi.

Taşdan, ekiplerin kişiyi görmeden dönmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde bir görevlimiz, karantinada olan Y.T'nin evine gidiyor ve evde olmadığını öğreniyor. Yakınlarına nerede olduğunun sorulması üzerine ekmek almaya gittiği söyleniyor. Bu arkadaşımız da durumu oluşturduğumuz Whatsapp grubu üzerinden bildiriyor. Bunun üzerine polis arkadaşlarımız araştırma başlattı."

Y.T'nin markete ve daha sonra bahis bayisine gittiğinin belirlendiğini aktaran Taşdan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşlarımız hemen yerini tespit edip işlem yaptı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Bu durum çok üzücü. İnsanlarımız kendi sağlıklarının yanı sıra başkalarının da sağlıklarını tehlikeye atıyor. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmayıp sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmezse bu sıkıntılı süreci zor atlatırız. Bu vatandaşımız hakkında adli işlem başlatıldı ve 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı."

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