Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, oğlu tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, oğlu hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Halilbeyoğlu köyünde ikamet eden Hanife E. (72) ve oğlu Mustafa E, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirlerken, Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan oğlu, yapılan müdahalenin ardından Karabük'e sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesine alınan Mustafa E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.