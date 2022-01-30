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Zonguldak'ta karla lezzetlenen hamsi tezgahlarda hızla tükeniyor

30.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta karla lezzetlenen hamsi tezgahlarda hızla tükeniyor

Zonguldak'ta balıkhaneye gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışının ardından lezzetlenen hamsiye büyük rağbet gösteriyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bir süredir balık avından elleri boş dönen balıkçılar, havaların düzelmesiyle yeniden denize açıldı.

Limana yaklaşık 300 kasa hamsiyle dönen balıkçılar, vatandaşların ilgisinden memnun.

Kilogramı 30 liradan satılan Karadeniz hamsisi, tezgahlarda hızla tükeniyor.

Balıkçı Ferhat Ertürk, AA muhabirine, tezgahların hamsiyle şenlendiğini belirterek, "Talep çok iyi. Hamsinin tezgahlara gelmesiyle vatandaşlar balıkhaneye akın etmeye başladı. Akşamları tezgahlarda balık kalmıyor." diye konuştu.

Yoğun karın balık satışında olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Ertürk, "Uzun yıllar sonra bu kadar geç hamsi çıktı. Kar suyu da hamsinin kulağına bol bol değdi, yağlandı ve şu anda gayet lezzetli." ifadelerini kullandı.

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