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Zonguldak’ta kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

18.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki bir kız, aralarında kavga çıkan kavgada 14 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla yaraladı.

Zonguldak’ta kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Sarıkadı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (14) ve H.K. (14) isimli iki kız arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., ekmek bıçağıyla M.D.’yi yaraladı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerindeki müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan M.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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