Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömürün bulunuşunun 191. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, 1829 yılında Uzun Mehmet'in kömürü bulmasıyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldak'ta 1848'de resmi üretimin başladığını, demir çelik fabrikaları ve enerji santrallerinin kurulmasıyla da kentin "emeğin başkenti" ismini aldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kuruluş kapasitesinin yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmek olduğunu vurgulayan Mutlu, "En kısa zamanda bu hedefe ulaşmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız. Bugün yaşadığımız ekonomik krizi en kısa zamanda aşmanın yolunun, üretmekten ve kendi doğal kaynaklarımızı değerlendirmekten geçtiğini artık herkes görüyor. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ülkemizin sanayisinin ve ekonomisinin gelişimi için uygulanan yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu günümüzde, Zonguldak'a ve TTK'ye de yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.