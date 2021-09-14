YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta lise öğrencileri günde 14 ton kozmetik ve temizlik malzemesi üretiyor

Zonguldak'ta lise öğrencileri günde 14 ton kozmetik ve temizlik malzemesi üretiyor

14.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antibakteriyel özelliği artırılmış temizlik malzemeleriyle koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul laboratuvarında imal ettikleri 16 çeşit kozmetik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra el dezenfektanı ve kolonyayı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyor - Okul müdürü Kamil Zoroğlu: - "Çocuklarımıza, hem eğitim hem de maddi anlamda katkı oldu. Ürün yelpazesine her geçen gün bir şeyler katmaya çalışıyoruz"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle antibakteriyel özelliği artırılmış temizlik malzemeleri üreterek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlıyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lisede, kimya teknolojileri alan öğretmeni ve teknik müdür yardımcısı Ertuğrul Önal, kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağına dair eğitim alan öğrenciler, okul laboratuvarında imal ettikleri 16 çeşit kozmetik ve temizlik ürünlerinin yanı sıra el dezenfektanı ve kolonyayı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyor.

"Er-Kim" ismi verilen ürünün üretimini günde 14 tona çıkaran lise, geçen yıl üretilen temizlik malzemelerinden 2 milyon lira kazanç elde etti.

Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda lisede, yeni eğitim-öğretim yılı için kentteki öğretmenlere küçük şişeler içerisinde el dezenfektanı ve kolonya temin edildi.

- "Öğrencilerle önemli bir başarı elde ettik"

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde kent adına öğrencilerle önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ellerinden geldiği kadar yetişmeye çalıştıklarını anlatan Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımız için temizlik ve hijyen çok önemli. Okullarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden dağıtımlar yapıldı. Dağıtımlarımız hala devam ediyor. Çocuklarımıza hem eğitim hem de maddi anlamda bir katkı oldu. Çamaşır suyuyla üretimimize başladık. Sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici ve dezenfektanı, el dezenfektanı, bulaşık deterjanı, kolonya gibi ürün yelpazesi oluşturduk. Bu ürün yelpazesine her geçen gün bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu noktada İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimizin bizlere önemli katkıları oldu."

- "Üretmek öğrenciler açısından önemli"

Teknik müdür yardımcısı Ertuğrul Önal da 100 litrelik bir kazanla başladıkları üretimi günlük yaklaşık 14-15 ton kapasiteye çıkardıklarını anlatarak, "Kovid-19 salgınıyla el ve yüzey dezenfektanında çok talep oldu. Geçen yıl ilimizle birlikte Düzce ve Karabük'ten de taleplerimiz vardı. Şimdi de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda kentte bulunan 7 bin 500 öğretmenimize hem el dezenfektanı hem de küçük şişeler içerisinde kolonya temin ettik." diye konuştu.

Meslek liselerin Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Önal, birçok alanda öğrencilerin bu lokomotifin içerisinde olduğunu, öğrencileri üretime kazandırdıkça ülke ekonomisinin de kazandığını dile getirdi.

Kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ise yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve üretmenin öğrenciler açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Çağdaş Bayrak da iki yıldır üretimin içerisinde bulunduğunu ve çalışmaları severek yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandıZonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
12:54
İkindi
16:25
Akşam
19:12
Yatsı
20:34

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.