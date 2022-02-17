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Zonguldak'ta madencilere sahte sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 308 sanık hakim karşısında

17.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta madencilere sahte sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 308 sanık hakim karşısında

Zonguldak'ta, madencilere sahte sağlık raporu düzenleyerek Türkiye Taşkömürü Kurumunu (TTK) 835 bin lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan haklarında dava açılan 308 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ereğli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında madenci, sendikacı ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen maden işçileri, ilçedeki özel hastaneden aldıkları sağlık raporlarında herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu.

Mahkeme Başkanı, "Evde canım sıkılıyordu, o gün işe gitmek istemedim. Ben de gidip hastaneden bir günlük rapor aldım, işe gitmedim." şeklinde emniyette verdiği ifadesinin doğru olup olmadığını sorduğu maden işçisinin, "Evet, evde canım sıkılıyordu." yanıtı vermesi üzerine "Ne güzel işmiş, değil mi?" dedi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

- İddianame

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 168 sayfalık iddianamede, 2016-2017 yıllarında müessesede çalışan işçilerinin ikinci basamak sağlık kuruluşlarından temin ettikleri muayene evraklarında sorunlar olduğu şüphesiyle kurumca idari soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Hastanelere acil servisten giriş yapan bazı işçilerin ibraz ettikleri evrakların üretilmiş olduğu, evrakların bazılarının ücretli mazeret iznine dönüşecek şekilde düzenlendiği, konulan tanılar ve yapılan tedavilerin tüm evraklarda aynı olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu şekilde çeşitli hastanelerden usulsüz olarak günlük tedavi evrakları temin edilerek karşılığında yevmiye alındığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede bazı müessese işçilerine yönelik günlük tedavi evraklarının sorgulanması sonucu hastaneler tarafından verilen cevaplardan bu evrakların kayıtlarının hastanelerde bulunmadığı ve evrakların gerçekleri yansıtmadığının anlaşıldığı anlatılarak, TTK Teftiş Kurulunca 2016 yılında 335 kişiye ait 1654 günlük sahte tedavi evrakının kullanılması nedeniyle hafta tatili, ikramiye primleri, vergiler gibi tüm ücret ve ödeme miktarlarının hesaplanması sonucu kurum zararının 835 bin 436 lira olduğunun belirlendiği belirtildi.

Sanıkların, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4,5 yıldan 15'er yıla, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. ​​​​​​​

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