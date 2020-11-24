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Zonguldak'ta öğretmenler sağlık çalışanlarına pasta börek hazırlayarak destek oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.11.2020 16:55 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta öğretmenler sağlık çalışanlarına pasta börek hazırlayarak destek oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen yoğun bakım hemşirelerine börek, poğaça ve kek ikramında bulundu.

Türk Eğitim-Sen Alaplı Şubesince gerçekleştirilen organizasyonda, ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyip misafirhanelerde kalan yoğun bakım hemşireleri için içerisinde pasta, börek, poğaça, kek, çiğ köfte gibi ikramlıkların bulunduğu 24 koli hazırlandı.

Daha sonra hazırlanan koliler sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Türk Eğitim-Sen Alaplı Şube Başkanı Soner Arslanoğlu, gazetecilere, Kovid-19 salgınının başladığı andan itibaren sağlık çalışanlarının büyük bir gayret gösterdiğini söyledi.

Herkesin bu çabayı takdir etmesi gerektiğini belirten Arslanoğlu, "Türk Eğitim-Sen ailesi olarak evlerine gidemeyip misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarına karşı minnet borcumuzu bir nebze de olsun ödemek istedik. Öğretmenler Günü'müzde sağlık çalışanlarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve unutulmadıklarını göstermek amacıyla yaptığımız pasta, börek, poğaça, çiğ köfte, kek gibi ikramlıkları kolilere hazırlayarak onlara takdim ettik." ifadelerini kullandı.

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