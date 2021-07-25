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Zonguldak'ta otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

25.07.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'ta, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Zonguldak yönüne giden Mustafa Y. yönetimindeki 06 YH 630 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde, yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma Y. hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Y. ile yolcular Mahmut G, Mustafa Y, Naime Y, Ömer Çağan Y, Yasin Y. ve Reyhan Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, Fatma Y'nin cenazesi ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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