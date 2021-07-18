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Zonguldak'ta pat pat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

18.07.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta pat pat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, pat pat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Aydınyayla köyü mevkisinde, Ali Ç. (63) idaresindeki tarım aracı şarampole devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Ç'nin cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan oğlu Celalettin Ç. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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