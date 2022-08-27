YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

27.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ailesiyle Türkali köyü plajına gelen Y.Ç, denize kaçan topunu almak istediği sırada rahatsızlandı.

Durumu fark eden çocuğun ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.Ç, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta kömür yüklü trenin çarptığı kişi öldüZonguldak'ta kömür yüklü trenin çarptığı kişi öldü
Bolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardıBolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardı
Malatya Ticaret BorsasıMalatya Ticaret Borsası
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Zonguldak çocuk deniz top

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:00
İkindi
16:43
Akşam
19:43
Yatsı
21:09
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.