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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı mühürlendi

AA AA
07.03.2024 10:04
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı mühürlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde Z.B. tarafından ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağının 4 Aralık 2020'de mühürlendiği tespit edildi.

Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.

Şüpheli Z.B. hakkında "mühür bozma" suçundan adli işlem uygulandı, TTK ekipleri tarafından ise idari işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu

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