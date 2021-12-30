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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı çökertildi

30.12.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı çökertildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı bulunduğunu belirledi.

Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, el arabası, 3 kürek, el testeresi, balyoz, kazma ve 6 metre profil ray ele geçirildi.

Bu maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

İşletme sahipleri ile yetkililer hakkında adli işlem başlatıldı.

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