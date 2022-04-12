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Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

12.04.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.

Öte yandan hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı hava etkisini kaybetti.

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