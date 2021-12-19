Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi daha öldü

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi daha hayatını kaybetti.

Tamer Ş, bir süre önce baş dönmesi, bilinç kaybı ve görme bozukluğu şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Tamer Ş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tamer Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte daha önce sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Mehmet B. de 17 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.



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