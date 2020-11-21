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Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.11.2020 20:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Zonguldak’ta saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama yarın sabah 10.00’a kadar devam edecek.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre sokak kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi Zonguldak’ta da 20.00 itibariyle başladı. Uygulama 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00’a kadar, 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22:00’den 23 Kasım 2020 Pazartesi saat 05:00 aralığında uygulanacak. Hafta sonu alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Zonguldak’ta da kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Genelge doğrultusunda sokağa çıkmasında izni bulunanlar haricinde sokaklar boş kaldı. Temizlik görevlileri caddede temizlik yaparken ekipler de kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa’da denetimlerini sürdürdü. Cadde girişlerine polis ekiplerince bariyerler konuldu. Caddeye girmek isteyen araçların sürücüleri sorgulandı.
Saat 10.00 ila 13.00 arasında 65 yaş ve üzeri, 13.00 ila 16.00 arasında ise 20 yaş altı vatandaşlar uygulama doğrultusunda sokağa çıktı.

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