YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, topraklarına özel izinle silajlık mısır, soğan, buğday ve çilek ekiyor.

İlçeye bağlı Akyamaç ve Çomranlı köylerinde tarımsal üretimin devamlılığı için ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında yasaktan muaf tutulan çiftçiler, silajlık mısır, soğan, buğday ve çilek ekimi için harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaklarını söyledi.

Çiftçilerin geçen yıllara nazaran daha çok üretim yaptıklarını dile getiren Ulutaş, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasından üreticimiz muaf. Bizler de arazileri dolaşarak ne tür işlemler yaptıklarını öğrenmek adına incelemeler yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde üreticimize üretmesi için her türlü kolaylığı sağlayacak önlemleri aldık. Sahada olmaları için yardımcı oluyoruz. Tohum ve fide tedariklerinde ilçemizde nöbet usulü dükkanların açılmasını sağladık."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
Anahtar Kelimeler:
Çaycuma çiftçi koronavirüs Üretim Zonguldak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:59
Sabah
05:40
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
19:59
Yatsı
21:33

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.