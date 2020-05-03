Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, topraklarına özel izinle silajlık mısır, soğan, buğday ve çilek ekiyor.

İlçeye bağlı Akyamaç ve Çomranlı köylerinde tarımsal üretimin devamlılığı için ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında yasaktan muaf tutulan çiftçiler, silajlık mısır, soğan, buğday ve çilek ekimi için harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaklarını söyledi.

Çiftçilerin geçen yıllara nazaran daha çok üretim yaptıklarını dile getiren Ulutaş, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasından üreticimiz muaf. Bizler de arazileri dolaşarak ne tür işlemler yaptıklarını öğrenmek adına incelemeler yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde üreticimize üretmesi için her türlü kolaylığı sağlayacak önlemleri aldık. Sahada olmaları için yardımcı oluyoruz. Tohum ve fide tedariklerinde ilçemizde nöbet usulü dükkanların açılmasını sağladık."

