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Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

11.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı, 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ta seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 11'i yolcu 12 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Hüseyin E. idaresindeki 67 AS 825 plakalı yolcu minibüsü, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yaralı sürücü ile 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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kalp krizi Zonguldak

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