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Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin keşif yapıldı

14.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 2 yıl önce terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin keşif gerçekleştirildi.

Ankara'dan 5 Şubat 2021'de Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelen Usta'nın (28), terasından düşerek hayatını kaybettiği 8. kattaki dairede, genç kadının ölümüne ilişkin davaya bakan mahkemenin hakimince incelemede bulunuldu.

Usta'nın ailesi ile taraf avukatlarının katıldığı keşifte, tutuksuz sanık B.C.A. yer almadı.

Keşif sırasında, olay tarihinde eve girerek inceleme yapan polis ekiplerinin ve mahkemede dinlenilen tanıkların olay yerinde yeniden ifadeleri alındı.

Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, gazetecilere, keşifte hem olayın gerçekleştiği ev hem de alt kat ve çevre konutların incelemesinin yapıldığını kaydetti.

Dizlek, delillerin karartıldığı şüphesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, "Bu hususta gerekli şikayetleri ilgili birimlere zaten yaptık. Sehpada olduğu söylenen telefon, ertesi gün yatağın arkasında kırık ve poşetin içinde saklanmış bir şekilde çıkıyor. Olayda ihmaller, ilk olay anına müdahale oldukça fazla. Gerekli takdir ve değerlendirmeyi zaten mahkeme de yapacaktır." diye konuştu.

OLAY

İddiaya göre, 5 Şubat 2021'de Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamıştı.

Usta'nın ölümüne ilişkin Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde, düşmek üzere olan kız arkadaşını tutmaya çalışıp komşularından yardım isteyen B.C.A'nın, Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği belirtiliyor.

Bu nedenle sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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