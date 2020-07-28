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Zonguldak'ta toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.07.2020 20:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bazı etkinliklerin yapılmamasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanıp Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Kurban Bayramı arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, genel olarak toplu bayramlaşmaların yapılmaması, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda açık alanlarda ve sınırlı sürede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmasına, ilimiz genelinde toplu bayram yemek organizasyonlarının yanı sıra il genelinde özellikle köylerde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve özel sektörün ertelenen genel kurul toplantıları 1 Ağustos'tan itibaren açık alanlarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması durumunda izin verilmesine karar verildi.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara
uymayan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan
kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi
gereğince 3 bin 180 lira idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden
vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası
uygulanması, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılması kararı alınmıştır."

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