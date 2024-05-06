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Zonguldak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yürüyüşle protesto etti

AA AA
06.05.2024 13:32
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Farabi Kampüsü'ndeki kafenin önünde bir araya gelen öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle spor salonunun önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, yürüyüşte tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatma Erdemli, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği soykırım halini aldığını söyledi.

Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığınca katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını belirten Erdemli, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

Erdemli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edildiğini anlatarak, "Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın İngilizce de okunmasının ardından program sona erdi.

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