YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

13.04.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda 1 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi. G.B., S.B.F. ve M.R. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. H.S. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.S. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kamyon kavşakta çarpıştıİki kamyon kavşakta çarpıştı
Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyorDepremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyor
Dayak yediği kocasını polise vermemek için direndiDayak yediği kocasını polise vermemek için direndi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:10
Öğle
12:59
İkindi
16:40
Akşam
19:37
Yatsı
21:02
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.