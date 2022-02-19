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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

19.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik çalışma kapsamında, Gürbüzler köyü mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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