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  4. Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA AA
09.01.2025 10:27
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu etkiye sahip hap, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 2'sine ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Gözaltı Zonguldak uyuşturucu operasyonu

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