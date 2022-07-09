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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

09.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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