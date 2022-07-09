Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



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