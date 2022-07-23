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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

23.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 130 Hint keneviri, 25 gram uyuşturucu madde, 3 kullanma aparatı ve bıçak ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Emniyetten serbest bırakılan 6 şüpheliye ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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