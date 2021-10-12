Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süren takip neticesinde şüpheli araç durduruldu.

Narkotik köpeği Dark'ın katılımıyla yapılan kontrollerde, aracın kaportasına gizlenmiş 7 paket halinde yaklaşık 8 kilogram uyuşturucu madde ve 4 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz