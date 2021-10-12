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Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

12.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süren takip neticesinde şüpheli araç durduruldu.

Narkotik köpeği Dark'ın katılımıyla yapılan kontrollerde, aracın kaportasına gizlenmiş 7 paket halinde yaklaşık 8 kilogram uyuşturucu madde ve 4 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

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