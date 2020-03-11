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Zonguldak'ta yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi

Zonguldak'ta evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazesi defnedildi.

Terakki Mahallesi'ndeki evlerinde dün çıkan yangında hayatını kaybeden Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftinin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Acılık Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

Burada çift için helallik alındı ve dua edildi, çiftin yakınları ise taziyeleri kabul etti.

Törene, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Dün, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirmiş, yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde Temel (82) ve Naciye Çelik (74) çiftini yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Dumandan etkilendiği değerlendirilen Çelik çiftinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze Yangın yaşlı çift Zonguldak

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