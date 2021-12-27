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Zonguldak'ta yaralı bulunan köpeğin gözleri oyulmamış hastalıktan akmış

27.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaplı Belediyesi: - "Köpeğin gözlerinde herhangi bir dağlama veya yaralama tespit edilmediği veteriner hekimin ilk müdahalesinde anlaşılmıştır"

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gün önce gözlerinin oyulduğu şüphesiyle tedaviye alınan ancak kurtarılamayan sokak köpeğinin hastalıktan öldüğü bildirildi.

Alaplı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık'ta Karşıyaka Mahallesi'nden gelen bir ihbarı değerlendiren Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaralı buldukları sokak köpeğini belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiği anımsatıldı.

Yaralı köpeğin ilk müdahalesinin merkezde görevli veteriner hekim tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmede, yaralı köpeğin bronkopnömoniden dolayı burunda irinli akıntı, gözlerde lakrimasyon artışı, solunumda azalma, hipotermi, dehidrasyon ve ishal olduğu saptanmıştır." ifadesine yer verildi.

- "İşkenceye maruz kaldığı haberleri gerçeği yansıtmıyor"

Köpeğin tedavisi devam ederken sosyal medyada köpeğin gözlerinin dağlanarak işkenceye maruz kaldığına ilişkin haber ve paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köpeğin gözlerinde herhangi bir dağlama veya yaralama tespit edilmediği veteriner hekimin ilk müdahalesinde anlaşılmıştır. Göz çevresinde oluşan yaralar ve kanamalar, lakrimasyon artışı sonucu oluşmuştur. Sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Yaralı sokak köpeğinin tedavisi merkezimizde devam ederken dün tüm müdahale ve yapılan tedavilere rağmen kurtarılamamıştır."

Alaplı ilçe merkezinde 25 Aralık'ta vatandaşlar, iki gözünün de oyulduğunu düşündükleri yaralı köpek gördüklerine dair ihbarda bulunmuştu. Bölgeye gönderilen Alaplı Belediyesi ekiplerince alınan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

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