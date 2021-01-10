Zonguldak'ta yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta uygulama yapan jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde bir kişinin uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Bölgede uygulama yapan ekipler, E.Ö'nün (44) kullandığı motosikleti durdurdu. Şüphelinin üst aramasında kullanıma hazır kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.