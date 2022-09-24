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Zonguldak'ta yumurtlayamayan muhabbet kuşu ameliyat edildi

24.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yumurtlayamayan muhabbet kuşu ameliyat edildi

Zonguldak'ta yumurta tıkanması sorunu yaşayan muhabbet kuşu ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaş, beslediği muhabbet kuşunun karnının şiştiğini ve huzursuzlandığını fark etmesi üzerine veterinere götürdü.

Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından yapılan muayenede, muhabbet kuşunun yumurta tıkanması yaşadığı fark edildi.

Koç tarafından gerçekleştirilen ameliyatla kuşun vücudunda sıkışan yumurta kırılarak alındı.

Gökmen Koç, gazetecilere, riskli bir ameliyatla kuşun sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Yumurta tıkanması durumunun tehlikeli olduğunu aktaran Koç, "Boşaltım, dışkılama olmayacağı için maalesef ölüm gerçekleşecekti. Kuşun sahibi, riskleri kabul etti. Ardından gaz anestezisine bağladık. İlaçlı anestezi yapmadık. Kuşumuz 5 dakika içinde uyandı. Her şeyin yolunda olduğunu gördük. Yumurta oradan uzaklaştırıldı. Tekrar yumurtlayabilecek. Vitamin takviyesi yapıyoruz bu dönemde." diye konuştu.

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yumurta Zonguldak muhabbet kuşu ameliyat

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