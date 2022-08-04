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Zonguldak'taki cinayete ilişkin Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı

04.08.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki cinayete ilişkin Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 Temmuz'da yaşlı adamı başına sert cisimle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Temenler köyünde başına sert cisimle vurulan 78 yaşındaki Ali Genç'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli Fikret C’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde 4 Temmuz'da Almanya'dan iznini geçirmek için geldiği Temenler köyündeki evde dedesini ölü bulan E.P. (21), yaşlı adamın başına sert cisimle vurulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Jandarma ekipleri, yaşlı adamın cinayet sonucu hayatını kaybettiğini belirlemiş, evde bırakılan sahipsiz bir çift ayakkabıdan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından cinayeti işleyen kişinin Fikret C. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı dün Antalya'da gözaltına almıştı.

İfadesinde kız arkadaşına küfrettiği için cinayeti işlediğini öne süren zanlının, uzun süre ormanlık alanda saklandığını, daha sonra yürüyerek gittiği başka köyden kaçtığını söylediği öğrenilmişti.

Yaşlı adamın cenazesi, 6 Temmuz'da kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilmişti.

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