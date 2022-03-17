Zonguldak'taki engelli tiyatrocular "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülüyle moral buldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, sahneye koydukları "Safinaz'ın İzdivacı" adlı eserle "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor.

Tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'in oluşturduğu ve Zonguldak, Ankara ile Bartın'da oyunlarını sahneleme imkanı bulan 15 kişilik Engelli Tiyatro Topluluğu, "Safinaz'ın İzdivacı" oyununu pek çok tiyatroseverle buluşturdu.

"Tiyatroyla Tanışmayan Köy Kalmasın" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında oyunlarını bir dönem köylere de taşıyan topluluk, Türkiye Engelsiz Sanat Birliği ile Yön Sanat Atölyesince 15 Mart'ta düzenlenen "7. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde "Yılın Tiyatro Oyunu" ödülünü kazanmanın heyecanını yaşıyor.

Tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu ödülün ekibin engelleri aştığının bir ispatı olduğunu vurgulayan Dibek, "Bütün engelleri farkındalık oluşturarak aşıyorlar. Bu ödül sayesinde çalışmalara devam etmeye daha çok azim kazandılar. Fark edilmek hoşlarına gitti." dedi.

Dibek, ödülün diğer engelli bireyler açısından da önem taşıdığına işaret ederek, "Kendilerini evlerine kapatmasınlar, karamsar olmasınlar, umutlu ve üretken olsunlar. Üretken olmanın hiçbir engeli yok. Her ne konuda olursa olsun kendilerini var ettirsinler, sosyal yaşamda varlıklarını hissettirsinler. Diğer engelliler adına bunu vazife olarak görsünler. Kendimizi fark ettirmek zorundayız ki istediklerimize ulaşalım, ihtiyaçlarımız karşılansın, eksikliklerimiz giderilsin." diye konuştu.

