Zonguldak'taki silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Alanı'nda 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili ilçeye bağlı Akçasu köyünde gözaltına alınan E.F, A.F. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

E.F. ve A.F. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaşmış, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç, T.A. ve Y.S.C yaralanmıştı.

