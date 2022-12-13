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Zonguldak'taki silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

13.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Alanı'nda 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili ilçeye bağlı Akçasu köyünde gözaltına alınan E.F, A.F. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

E.F. ve A.F. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaşmış, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç, T.A. ve Y.S.C yaralanmıştı.

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