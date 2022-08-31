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Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

31.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü ocağının mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangın sonrası ortaya çıkan karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu.

Taş kömürü üretimi yapılan ocağın mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangının ardından karbonmonoksit salımı oluştu.

Durumun uzman çalışanlarca fark edilmesi üzerine söz konusu alanda gerçekleştirilen üretim geçici olarak durduruldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, şu an Gelik'te mekanize kazı dedikleri sistemlerin çalışmaya başladığını belirterek, "Milyonda bir diye tabir ettiğimiz değerler yükselmeye başladı. Bunun sebebi de tamamen işçi açıklarıdır. Çünkü çalışılamayan ayaklarda, kömürle oksijen uzun süre temas ettiğinde kömür yanmaya başlıyor. Bu da açık alev değil, karbonmonoksit salımını artırıyor. Tabii bunu fark eden uzman arkadaşlarımız." dedi.

Alınan önlemler çerçevesinde değerlerin azaltılması için Gelik İşletme Müdürlüğünde mekanize kazı ayağının baştan ve dipten kapatıldığını bildiren Yeşil, şunları kaydetti:

"Orada milyon dolarlık bir yatırım var. Oradaki malzemeler zarar görmez. Çünkü açık alevli bir yangın değil. Sadece ve sadece kurumumuzun uzman arkadaşlarının aldığı geçici bir önlem. Soma olayı yaşamamak, arkadaşlarımızın ve ocağın geleceğini tehlikeye sokmamak için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak mekanize kazı ayağı geçici olarak kapatılmıştır."

Yeşil, söz konusu bölümün 1 ay içerisinde faaliyete geçebileceğini belirtti.

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Zonguldak taş kömürü üretim

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