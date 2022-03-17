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Zonguldak'taki yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin annesi defnedildi

17.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin annesi defnedildi

Kozlu ilçesindeki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren itfaiye grup amirinin annesi toprağa verildi.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde grup amiri olarak çalışan Tayfun Sevim'in Saka köyünde 15 Mart'ta çıkan yangında yaralanan ve sevk edildiği Eskişehir'deki hastanede vefat eden annesi Emine Sevim'in (62) cenazesi, Kozlu'daki Ilıksu Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Sevim'in cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Turhan, gazetecilere, ihbarın ardından olay yerine giden ekiplerin, mesai arkadaşlarının annesini yaralı olarak evden çıkardığını söyledi.

Emine Sevim'de üçüncü derecede yanık tespit edildiğini aktaran Turhan, "Daha sonra Eskişehir'e gönderildi, sonra da vefat ettiğini öğrendik. Tayfun Sevim, annesini kurtarmaya bizzat kendisi de katılmıştı. Çok üzücü bir olay. Kimse böyle bir durumu yaşamak istemez." dedi.

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