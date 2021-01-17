ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, "Eve dönüş projesi desteklenmeli"

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ZONSİAD) kentte yeni istihdam alanları oluşturmak adına başlattığı ’eve dönüş projesi’ kapsamında İstanbul’dan memleketine dönüş yapan iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, 400 kişinin istihdam edileceği beyaz eşya kablosu üretim fabrikası kurdu.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, ZONSİAD’ın başlattığı eve dönüş projesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak daha çok desteklenmesi gerektiğini açıkladı. ZONSİAD kurucu ve 3.dönem Genel Başkanlığını yürüten Onursal Başkan Halil İbrahim Ece yaptığı yazılı açıklamada ‘Eve Dönüş Projesi’ memleketimiz için bir umut olmuştur" dedi. Açıklamasına şöyle devam eden ZONSİAD Onursal Başkanı Ece şöyle dedi:

"Yıllar önce memleketinden iş için göç edenler şimdi iş insanı olarak Zonguldak’a geri dönüyor ve fabrikalar kuruyor. Tabi bu süreçlere kolaylıkla gelinmedi.10 yıl önce kurmuş olduğumuz Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bu günlere gelindi. İnsanlarımız metropollere göç ettiğinde önce işçi olarak başladıkları meslek hayatlarına şimdi birer iş adamı olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelinen süreçte yaşadığımız sıkıntıları, gayretleri ve emekleri sayarak buradan sizlere anlatma şansım yok maalesef. Şimdi bu insanlarımız taşın altına elini koyarak 100’lerce insana iş imkanı sağlayacak fabrikaları memleketimize kuruyor. Bunun ilk örneğini geçtiğimiz günlerde Çaycuma Organize Sanayi Bölgesine fabrikasını faaliyete geçiren Genel Başkanımız Nejdet Tıskaoğlu oldu. Gerçekten kendisini yürekten kutluyorum. Bu dönemde büyük risk alarak memleketimize açtığı işletmeyle eve dönüş projesinin öncüsü oldu. Allah kendisinden razı olsun. Birçok insanımız onun sayesinde iş imkanı buldu. Ancak bu bölgemiz için yeterli değil. Bölgemize daha çok fabrikalar kurulması gerekiyor. Bu süreçte gördük ki bölgemizde insanımız maalesef işsiz. Devletimiz bazı teşvikler veriyor ama sanayici için iş adamı için verilen bu teşvikler maalesef yeterli olmuyor. Özellikle Zonguldak bölgesi için daha çok teşvik verilmesi gerekmektedir. Zonguldak ilimizin Organize Sanayi Bölgesi olarak şuan 3.Bölge teşvikler kapsamında. Bu sanayicimiz için yeterli değildir. Trabzon ilinde olduğu gibi mutlaka Organize Sanayi de 5.Bölge teşviklerinden yararlanmamız gerekiyor. Zonguldak ilimiz 5.Bölge teşvikine alındığı zaman bölgemize daha çok yatırımcı gelecek demektir. Özellikle başta siyasilerimiz olmak üzere bölgemizdeki tüm kurum ve yetkililer ilimizi 5.Bölge teşviki konusunda gereken girişimleri yapmalıdır. Biz Stk’lar ve iş adamları olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Derneğimiz ve mevcut Genel Başkanımız Nejdet Tıskaoğlu önderliğinde başlatmış olduğumuz ‘Eve Dönüş Projesi’ desteklenmesi bölgemiz için hayati önem taşımaktadır."

