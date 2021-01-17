YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, "Eve dönüş projesi desteklenmeli"

ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, "Eve dönüş projesi desteklenmeli"

17.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, "Eve dönüş projesi desteklenmeli"

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ZONSİAD) kentte yeni istihdam alanları oluşturmak adına başlattığı ’eve dönüş projesi’ kapsamında İstanbul’dan memleketine dönüş yapan iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, 400 kişinin istihdam edileceği beyaz eşya kablosu üretim fabrikası kurdu.Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, ZONSİAD’ın başlattığı eve dönüş projesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak daha çok desteklenmesi gerektiğini açıkladı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ZONSİAD) kentte yeni istihdam alanları oluşturmak adına başlattığı ’eve dönüş projesi’ kapsamında İstanbul’dan memleketine dönüş yapan iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, 400 kişinin istihdam edileceği beyaz eşya kablosu üretim fabrikası kurdu.
Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, ZONSİAD’ın başlattığı eve dönüş projesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak daha çok desteklenmesi gerektiğini açıkladı. ZONSİAD kurucu ve 3.dönem Genel Başkanlığını yürüten Onursal Başkan Halil İbrahim Ece yaptığı yazılı açıklamada ‘Eve Dönüş Projesi’ memleketimiz için bir umut olmuştur" dedi. Açıklamasına şöyle devam eden ZONSİAD Onursal Başkanı Ece şöyle dedi:
"Yıllar önce memleketinden iş için göç edenler şimdi iş insanı olarak Zonguldak’a geri dönüyor ve fabrikalar kuruyor. Tabi bu süreçlere kolaylıkla gelinmedi.10 yıl önce kurmuş olduğumuz Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bu günlere gelindi. İnsanlarımız metropollere göç ettiğinde önce işçi olarak başladıkları meslek hayatlarına şimdi birer iş adamı olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelinen süreçte yaşadığımız sıkıntıları, gayretleri ve emekleri sayarak buradan sizlere anlatma şansım yok maalesef. Şimdi bu insanlarımız taşın altına elini koyarak 100’lerce insana iş imkanı sağlayacak fabrikaları memleketimize kuruyor. Bunun ilk örneğini geçtiğimiz günlerde Çaycuma Organize Sanayi Bölgesine fabrikasını faaliyete geçiren Genel Başkanımız Nejdet Tıskaoğlu oldu. Gerçekten kendisini yürekten kutluyorum. Bu dönemde büyük risk alarak memleketimize açtığı işletmeyle eve dönüş projesinin öncüsü oldu. Allah kendisinden razı olsun. Birçok insanımız onun sayesinde iş imkanı buldu. Ancak bu bölgemiz için yeterli değil. Bölgemize daha çok fabrikalar kurulması gerekiyor. Bu süreçte gördük ki bölgemizde insanımız maalesef işsiz. Devletimiz bazı teşvikler veriyor ama sanayici için iş adamı için verilen bu teşvikler maalesef yeterli olmuyor. Özellikle Zonguldak bölgesi için daha çok teşvik verilmesi gerekmektedir. Zonguldak ilimizin Organize Sanayi Bölgesi olarak şuan 3.Bölge teşvikler kapsamında. Bu sanayicimiz için yeterli değildir. Trabzon ilinde olduğu gibi mutlaka Organize Sanayi de 5.Bölge teşviklerinden yararlanmamız gerekiyor. Zonguldak ilimiz 5.Bölge teşvikine alındığı zaman bölgemize daha çok yatırımcı gelecek demektir. Özellikle başta siyasilerimiz olmak üzere bölgemizdeki tüm kurum ve yetkililer ilimizi 5.Bölge teşviki konusunda gereken girişimleri yapmalıdır. Biz Stk’lar ve iş adamları olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Derneğimiz ve mevcut Genel Başkanımız Nejdet Tıskaoğlu önderliğinde başlatmış olduğumuz ‘Eve Dönüş Projesi’ desteklenmesi bölgemiz için hayati önem taşımaktadır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Aydın Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Çaycuma’da kapanan köy yolları için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Çaycuma’da kapanan köy yolları için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Devrek’te kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı

Devrek’te kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

Kdz. Ereğli Belediyesi acil durumlar için teyakkuzda

Kdz. Ereğli Belediyesi acil durumlar için teyakkuzda

Devrek’te kar köy yolarını kapattı

Devrek’te kar köy yolarını kapattı

Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.