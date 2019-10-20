Zoran Terzic gözünü kupalara dikti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, bu sezon yarıştıkları bütün kulvarlarda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Terzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde, kupada ve Avrupa'da rakipleri olan VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'yı şampiyonluk yolunda zorlayacaklarını belirterek, "Bizim için zor bir sezon olacak. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın durumu çok iyi. Yeni sezonda tüm kulvarlarda rekabete hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda oluşturdukları kadroya güvendiğini vurgulayan Sırp başantrenör, şunları kaydetti:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde çok iyi 3 takım var. Bizim dışımızda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın çok iyi bütçeleri ve organizasyonları var. Zorlu bir sezon olacak. Futboldan örnek verecek olursak, Real Madrid büyük bütçelerle kurulmuş inanılmaz bir takım. Onlar bile sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarından emin olamazlar. Takımıma inanıyorum. Bu sezon kupa kaldıracağımızı düşünüyorum. Bu, bir ya da daha fazla kupa da olabilir."