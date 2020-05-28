Zorlu Center'dan UVC teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım

İSTANBUL (AA) - Zorlu Center, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisine 2 milyon TL’yi aşkın yatırım yaparak, kapalı alanlardaki hava kalitesini en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Zorlu Center açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk beş fonksiyonlu karma kullanım projesi olan Zorlu Center, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemlerini artırarak ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenilir hizmet vermeye devam ediyor.

Geniş açık alanlarıyla misafirlerine sunduğu temiz hava imkanının yanı sıra, kültür-sanatı modayla, güzel yemekleri lüks markalarla aynı çatı altında buluşturan Zorlu Center, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, 2 milyon TL’yi aşan yatırımla 151 klima santralinin tümünde UVC uygulamasını devreye alıyor.

Açıklamaya göre, uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.