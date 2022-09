Zorlu Tekstil sürdürülebilir şehirler için tekstil ürünleri üretecek

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding'in tüm grup şirketlerinin ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zorlu Holding Tekstil Grubu, 2030'da kapsam 1 ve 2'de, 2050'de ise kapsam 1-2-3'te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Birlemiş Milletler Global Compact'ın 10 ilkesinden ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantılı olacak şekilde her bir stratejini 2025'e kadar yıl/bölüm bazlı olarak belirleyen Zorlu Holding Tekstil Grubu, tüm faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı olarak 360 derecelik bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yürütüyor.

Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat ile artık zorunluluk haline gelecek olan sürdürülebilirlikle ilgili özellikle Akıllı Hayat 2030 stratejisi ile son 5 yılda çok ciddi yatırımlar yapan Zorlu Holding Tekstil Grubu, bu konuda Türkiye'de öncü işlere imza atarken, Sustainable Textile Production" (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini de tamamlayarak Standart 100 by Oeko-Tex ve STeP by Oeko-Tex belgeleriyle kullanılan "Made in Green" etiketiyle üretim yapan tekstil üreticisi olmayı da başarmış durumda.

- Avrupa ve Türkiye'de yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretimi

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak döngüsel ekonomiye de yatırımlar yapan Zorlu Holding Tekstil Grubu, pet şişe atıklarından polyester iplik ve tarım ürünlerinden PLA iplik üretimi gibi döngüsel ekonomi tabanlı ürünlerle sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek işlere imza atıyor.

Bu anlayışla 10 milyon dolar yatırımla devreye alınan Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile Avrupa ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretimine başlanmış durumda.

Bu yatırımla, 1 ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için doğada biyolojik olarak parçalanamayan, tüketici atığı olan yaklaşık 110 bin adet plastik şişenin azaltılmasına katkıda bulunulacak.

Zorlu Holding Tekstil Grubu ihracatının katma değerini gelecek dönemde daha da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda yeşil dönüşümü bu katma değerin en temel belirleyicisi olarak gören Zorlu Holding Tekstil Grubu, sürdürülebilirlik odaklı iş yapış biçimi ve akıllı tekstillerde sahip olduğu bilgi birikimi ve bu konuda yapacağı yeni yatırımlarla 2025 yılına kadar, toplam satışları içerisindeki sürdürülebilir tekstil kategorisindeki ürünlerinin oranını yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

- "Temiz üretim yazılımıyla karbon ve su ayak izini ürün bazında hesaplayabiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, yeşil dönüşüme uzun yıllar önce başladıklarını ve bu konuda sahip oldukları altyapı ile AB Yeşil Mutabakat'a çok hızlı bir şekilde uyum sağlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayamayan, fabrika ve operasyonlarını dijitalleştirmeyen şirketlerin ayakta kalamayacakları büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Biz Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlanmadan 3 yıl önce başlattığımız Temiz Üretim Projesi ile bu konuda çok ciddi bir mesafe aldık. Yeşil Mutabakat'ın istemiş olduğu karbon ayak izinin azaltılabilmesi için bu proje kapsamında üretim tesislerimizin enerji haritasını çıkardık. Hangi proseste ne tür geliştirmeler yapabileceğimizi tespit ettik. En kritik meselelerden biri olan izleme konusunu 'Temiz Üretim Yazılımı' adını verdiğimiz online enerji takip sistemimizle çözümledik. Bu yazılım sayesinde fabrika ve tesislerimizin her noktasında ne kadar su ve enerji tüketildiğini online olarak izleyebiliyor, ürün bazında hesaplayabiliyoruz. Hatta karbon ayak izinin en az yüzde 50'ye varan oranda azaltıldığı Ecodesign ürünlerimizle Türkiye'de ve dünyada öncüyüz. Bugün enerjimizi de yenilebilir enerji kaynaklarından temin ediyor, Zorlu Enerji ile yaptığımız iş birliği ile kullandığımız elektrik enerjisini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyoruz. Önümüzdeki dönem için hem güneş enerji santralleri hem de güneş enerjisinin üretimde kullanımını da gündem almış ve bu konuda fizibilite çalışmalarına başlamış bulunuyoruz."

Akıllı Hayat 2030'un sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam için çıkılmış uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ve Zorlu Grubu'nun bu konuda tüm şirketleriyle dünyada öncü işlere imza attığını aktaran Altın, tekstilin ise bu dönüşümün en heyecan verici ve aynı zamanda dikkati çeken sektörlerden biri olduğunu anlattı.

Altın, 2021'de Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini daha güçlendirdiklerine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürdürülebilirlik bizim için işimizin bir parçası değil, işimizin bütününü oluşturuyor. Önümüzdeki 100 ayda, bir başka ifadeyle 2030'a kadar bu konuda yapacağımız tüm işleri, alt kategorilere kadar ayırarak tamamen planlamış durumdayız. Karbon yükünü azaltmaya yönelik proses optimizasyonlarından karbon yükü azaltılmış ürünlerin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kullanımından iklim değişikliği eylem planı hazırlayıp bu konuda eğitimler vermeye ve CDP raporu yayınlamaya kadar uzanan birçok başlıkta yeşil dönüşüm hedeflere koyduk. Akıllı Hayat 2030 için Zorlu Grubu'nda 2018'de çıktığımız yolun ruhuna uygun olarak ana hedefimiz insanların yaşamını iyileştirecek sürdürülebilir ve akıllı şehirler için ürün, hizmet ve çözümler üretmek. Bu anlayışla LEED-BREEAM sertifikalı sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretmeye kadar uzanan yeşil dönüşüm odaklı birçok yeniliği 2025'e kadar hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Yapacağımız tüm bu çalışmalarla, tekstilde Türkiye'nin yeşil dönüşüm lideri olarak dünya devlerinin inovatif ve sürdürülebilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz."