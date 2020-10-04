Zorya Luhansk, Allahyar Sayyadmanesh'i bekliyor

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu.
Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar'a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.
(İHA)
Yeni transfer Kadıköy'de böyle görüntülendi
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Özer Hurmacı baba oldu
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Beşiktaş kritik sınavda
Trabzonspor Djaniny Semedo ile anlaştı
Galatasaray'dan sürpriz 11
Rıdvan Dilmen: Penaltı tekrarlanmalıydı
Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu
Dortmund'un genç yıldızları sahneye çıktı
F.Bahçe'den İtalya'ya giden yıldız koronaya yakalandı
'Güçlü olmaya devam edeceğiz'
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum