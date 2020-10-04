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Zorya Luhansk, Allahyar Sayyadmanesh'i bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İranlı futbolcu ile sözleşme imzalayacak. Allahyar, sarı lacivertli takıma 2019 yılı yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer olmuştu. Bekleneni veremeyince geçen sezon TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. Genç oyuncu İstanbulspor’un kiralık sözleşmesini feshetmesi üzerine Kanarya'ya geri dönmüştü.

Zorya Luhansk, Allahyar Sayyadmanesh'i bekliyor

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu.

Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar'a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

(İHA)

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